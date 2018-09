Após quase três meses, diesel sobe R$ 0,22 nas refinarias

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



01/09/2018 | 07:05



Após quase três meses com o preço congelado, a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) divulgou ontem os novos valores para o diesel. Na região Sudeste, o litro do combustível nas refinarias vai subir de R$ 2,10 para R$ 2,32, ou seja, alta de 10,55% ou R$ 0,22. A partir de hoje, o consumidor já começa a encontrar os valores reajustados em postos da região. O novo preço ficará vigente até 29 de setembro.

De acordo com nota da ANP, “os novos valores refletem os aumentos dos preços internacionais do diesel e do câmbio no último mês”. O dólar comercial encerrou o pregão de ontem em R$ 4,06.

O valor do óleo diesel estava congelado desde 8 de junho em R$ 2,10. O governo tomou essa decisão para intermediar a paralisação nacional dos caminhoneiros. À época, a União se comprometeu a reduzir R$ 0,46 no litro do diesel. Mesmo com o aumento do diesel para R$ 2,32, o montante ainda está abaixo do que custava antes da greve (R$ 2,37), motivada pelo preço do combustível.

De acordo com o presidente do Regran (Sindicato do Comércio Varejista de Derivado de Petróleo do ABCDMRR), Wagner de Souza, mesmo com o aumento, na bomba o preço deve chegar R$ 0,46 mais barato. “É um aumento absurdo. Acredito que terá algum impacto na economia, porque ele veio todo de uma vez e deve influenciar nos transportes coletivo e de cargas”, avaliou.

“Agora toda movimentação de preço precisa ser sustentada pelas notas fiscais, por isso os postos devem guardar documentos que comprovem que o diesel foi comprado mais caro.” Ele disse também que o biodiesel, um dos componentes do diesel, sofreu reajuste de R$ 0,06, porém, não houve repasse.