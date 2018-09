S.Bernardo tem primeira pista pública indoor de BMX no País

da Redação



São Bernardo completou 465 anos em agosto, mas como parte das comemorações, o prefeito Orlando Morando (PSDB) entregou ontem aos moradores o novo Complexo de Formação Esportiva, na Rua Redenção, no Centro. Trata-se de um espaço multiuso, no qual serão praticadas três modalidades esportivas: o bicicross, mais conhecido como BMX, e as ginásticas artística e rítmica. O espaço está instalado em área de 1.500 m², que recebeu o investimento de cerca de R$ 100 mil de recursos do Paço.

O complexo de BMX é a única pista indoor pública do Brasil e foi projetada para o esporte. Com 700 m², o espaço reúne 20 rampas. O local ainda pode ser utilizado para outras modalidades, como patins e skate, permitindo a realização de competições oficiais. A expectativa é que o espaço receba semanalmente 200 atletas

Já o Complexo de Formação Esportiva para Ginástica Artística e Rítmica foi equipado com cama elástica, barras paralelas e fixas, trampolins, jogos de colchões, argolas, traves, mesa de salto, tablado de solo e pista de tumbling. Todos os aparelhos são oficiais.