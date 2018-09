CPFL Renováveis vende 27,5 MW médios em leilão de energia nova A-6 da Aneel

31/08/2018 | 22:21



A CPFL Energias Renováveis comercializou 27,5 MW médios no leilão de energia nova A-6 realizado nesta sexta-feira, 31, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A energia será gerada pela PCH Lucia Cherobim, no Paraná, com 28 MW de capacidade instalada, e por um complexo eólico Gameleira, no Rio Grande do Norte, com 69,3 MW de capacidade instalada.

O contrato será firmado com as distribuidoras que entraram no leilão como compradoras. Para a PCH, a vigência do contrato será de 30 anos, e para o complexo eólico, de 20 anos, com início do suprimento de energia em 1º de janeiro de 2024.

A PCH Cherobim comercializou 16,5 MW médios ao preço de R$ 189,95/MWh, com um preço teto de R$ 290/MWh no certame. O Complexo Gameleira venceu 12 MW médios a R$ 89,89/MWh, enquanto o teto era de R$ 227/MWh. O complexo eólico ainda comercializou o restante de sua energia no ambiente de contratação livre.

Com o leilão A-6, a CPFL Renováveis passa a ter capacidade contratada de 2.199,9 MW, sendo 1.377,8 MW de energia eólica, 451 MW de PCHs 370 MW de termelétrica movida a biomassa e 1,1 MWp de solar comercializada nos ambientes regular e livre.