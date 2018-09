Nadal supera batalha de 4h contra russo e avança às oitavas do US Open

31/08/2018 | 21:34



O espanhol Rafael Nadal sofreu, mas conseguiu avançar para as oitavas de final do US Open. Nesta sexta-feira, o líder do ranking da ATP precisou de 4h23 para eliminar o russo Karen Khachanov, número 26 do mundo, de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5, 7/6 (9/7) e 7/6 (7/3).

Na próxima fase, Nadal terá pela frente o georgiano Nikoloz Basilashvili, que derrotou o argentino Guido Pella por 6/3, 6/4, 1/6 e 7/6 (7/4). Os tenistas se enfrentaram uma vez na carreira, com vitória para o espanhol. Basilashvili ocupa o 37º lugar no ranking da ATP e conquistou seu primeiro título do circuito neste ano, em Hamburgo.

Para chegar as oitavas, no entanto, Nadal passou sufoco. O duelo foi equilibrado do início ao fim, com direito a dois tie-breaks. O russo ainda conseguiu vencer a primeira parcial. Ele perdia por 5/4, quando conseguiu a quebra. Depois manteve o serviço e quebrou mais uma vez fechando o set.

Nadal precisou de atendimento antes do início do segundo set por causa de dores no joelho direito. O russo aproveitou a fragilidade do espanhol e conseguiu outra quebra logo de cara, abrindo 3 a 1. O número 1 do mundo deixou tudo igual no oitavo game, mas levou outra quebra na sequência.

No entanto, sacando para abrir 2 a 0, o russo vacilou e permitiu a reação de Nadal, que quebrou seu saque. Uma breve chuva interrompeu o set até que o teto retrátil fosse fechado. Ao recomeçar o jogo, confirmou o saque. Depois conseguiu outra quebra garantindo o 7/5.

O terceiro set não teve quebras e Nadal contou com duas duplas faltas do adversário no tie-break para abrir vantagem. Khachanov ainda salvou três set points. Mas Nadal conseguiu fechar e virar a partida.

A batalha seguiu no quarto set. Nadal conseguiu a primeira quebra e abriu 3 a 1. O russo acordou novamente no fim, empatou o set e levou a decisão para mais um tie-break. Nadal, no entanto, se mostrou mais tranquilo, e fechou em 7/3.

OUTROS RESULTADOS - Ainda nesta sexta-feira, outro que passou sufoco para avançar às oitavas de final foi o sul-africano Kevin Anderson. Após 3h43, o cabeça de chave número 5 da competição derrotou o canadense Denis Shapovalov, 28º favorito, por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/3, 6/4, 4/6 e 6/4. Agora, ele enfrentará o austríaco Dominic Thiem, cabeça de chave número 9, que derrotou o norte-americano Taylor Fritz por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6, 7/6 (7/5) e 6/4.