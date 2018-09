Eneva: UTE Parnaíba adiquiriu 326,4 MW médios em leilão de energia nova A-6

31/08/2018 | 21:29



A usina termelétrica UTE Parnaíba, operada pela Eneva, participou do leilão de energia nova A-6 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) finalizada na nesta sexta-feira, 31, e contratou 326,4 MW médios, o que assegura uma receita fixa anual de R$ 272,377 milhões pelo prazo de 25 anos, a partir de janeiro de 2024. A receita será corrigida anualmente pela variação do IPCA.

A usina será movida a gás natural fornecido pela Parnaíba, subsidiária da Eneva, sem necessidade de alteração na capacidade diária atual, de 8,4 milhões de m?. A construção da UTE Parnaíba V, vencedora do leilão, deve começar no segundo semestre de 2019, segundo informa a Eneva em Fato Relevante. Para a construção, foi fechado contrato com empresa do grupo ítalo-argentino Techint, com prazo de construção de 31 meses. O investimento estimado é de R$ 1,2 bilhão.

Com a contratação, a Eneva atingirá, até 2024, capacidade instalada de 2,5 GW, e faturamento bruto mínimo anual de R$ 2,5 bilhões.