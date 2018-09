S.Caetano faz mutirão de bariátricas

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



01/09/2018 | 07:01



A Prefeitura de São Caetano, por meio da Secretaria da Saúde, deu início ontem ao primeiro mutirão de procedimentos bariátricos do município. Oito pacientes diagnosticados com sobrepeso passaram por atendimento ontem e, outros sete serão submetidos a implantação de balão intragástrico e gastroplastia endoscópica hoje.

As ações integram o Programa de Endoscopia e Cirurgia Bariátrica e estão sendo realizadas no Centro de Endoscopia Dr. Odair Manzini, situado no Hospital Márcia Braido, no bairro Oswaldo Cruz.

Segundo o município, todos os pacientes contemplados pelo mutirão aguardavam em fila de espera pelo serviço – retomado em março deste ano. “Desde que o programa foi lançado, esses pacientes estão sendo acompanhados de perto por uma equipe multidisciplinar composta por nutricionista, psicólogos e gastroenterologista. Nas últimas semanas, esses profissionais fizeram todo o preparatório destes pacientes até que eles chegassem finalmente aqui para a realização do procedimento”, explicou Eduardo Grecco, coordenador do serviço de endoscopia de São Caetano e docentes da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC).

Após esperar por cerca de dois anos para retomada do serviço municipal, a estudante de Direito, Jadhy Ruana, 23 anos, foi uma das pacientes contempladas, ontem, pelo primeiro dia do mutirão. Na oportunidade, ela foi submetida a procedimento de gastroplastia endoscópica para perda de 20% a 25% do seu peso atual.

“Nos últimos cinco anos, ganhei muito peso após parar de praticar atividades físicas e também com o início da faculdade. Neste período, passei de 75 quilos para 105 quilos, algo que tem me incomodado e também me limitado de algumas formas”, explicou. “Fazer este procedimento, com todo o acompanhamento necessário, me possibilitará voltar a ter qualidade de vida”, confia.

Durante o mutirão, quatro alunos de Medicina vindos da Argentina, Canadá, Índia e Portugal, além de uma estudante de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, acompanharam de perto os procedimentos numa espécie de MasterClass, expressão inglesa que se refere a uma aula dada por um especialista da área.

“Hoje somos o único município do Estado a ter um Centro de Endoscopia referência para estudantes e profissionais da área. São Caetano tornou-se referência internacional no tratamento da obesidade mórbida”, enfatizou o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB).

Primeiro município do País, em 2008, a oferecer procedimentos bariátricos com recursos da própria Prefeitura, São Caetano segue como única cidade do Estado a oferecer as cirurgias na rede pública de Saúde. Ao todo, está previso investimento anual de aproximadamente R$ 3,5 milhões com o serviço.

Segundo o município, no momento, três bariátricas estão agendadas e outros 20 pacientes realizam procedimentos preparatórios para serem operados. A fila conta ainda com 118 moradores que devem ser submetidos às cirurgias nos próximos meses, conforme projeção da Prefeitura.