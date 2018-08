Ecovias conclui ampliação da marginal norte da Via Anchieta

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



31/08/2018 | 20:29



Após adiar em duas oportunidades o término da obra, a Ecovias concluiu hoje a ampliação da marginal norte da Via Anchieta. Com a liberação do viário, a nova configuração da rodovia passa a oferecer entre o km 18 e o km 23 cinco faixas voltadas para São Paulo – três na marginal e duas na central – e seis faixas na direção de Santos – quatro na pista marginal e duas na central, na região de maior movimentação em todo o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).

Iniciada em novembro do ano passado, a construção do viário teve investimento de R$ 84,9 milhões. A previsão inicial era a de que a obra fosse entregue em maio, o que não ocorreu.

Curiosamente, a entrega do viário ocorreu no dia em que a Prefeitura de São Bernardo, por meio da Procuradoria-Geral do Município, ajuizou ação civil pública contra a Ecovias – concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) – e a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) para cobrar segurança viária em trecho da Via Anchieta entre o km 18 e o km 23, trecho que recebia obras de ampliação do viário.