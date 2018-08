Mark Hamill envia mensagem de apoio a menino vítima de bullying

31/08/2018 | 20:15



Aiden Vazquez, um menino de dez anos que mora na Califórnia, é mais uma criança vítima de bullying na escola onde estuda e, no caso mais recente, ele teve sua mochila levada e foi ferido no rosto. Sua mãe questionou por que ele revidava, e ele, como um grande fã de Star Wars, disse que revidar não é "o jeito Jedi" de lidar com as coisas.

A história viralizou e chegou até Mark Hamill, que interpreta Luke Skywalker na franquia de filmes. "Um viva para Aiden Vazquez por sua coragem e sabedoria frente às adversidades. Eu estou muito orgulhoso por mostrar que você pode ser um Jedi na vida real. Parabéns, Aiden - a Força vai estar com você sempre! Seu fã, M.H.", tuitou Hamill.

A atitude do ator foi muito elogiada e o texto foi retuitado mais de 11 mil vezes. Até o momento, Vazquez não se manifestou sobre a mensagem do ator.