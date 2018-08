Renato Augusto pede para ser cortado de amistosos da seleção brasileira

31/08/2018 | 19:08



O técnico Tite sofreu mais uma baixa na seleção brasileira, nesta sexta-feira. O treinador não poderá contar com o volante Renato Augusto para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador nos dias 7 e 11 de setembro, ambos em solo norte-americano. Serão os primeiros jogos da equipe desde a campanha frustrada na Copa do Mundo da Rússia.

De acordo com a CBF, o jogador pediu para ficar de fora destas partidas. Renato Augusto alegou motivos particulares para fazer o pedido ao entrar em contato com Edu Gaspar, coordenador de seleções da entidade, e com o próprio Tite. O treinador não vai chamar nenhum jogador para substituir Renato Augusto.

Trata-se da segunda baixa de Tite para estas partidas. No início da semana, o treinador precisou anunciar o corte do atacante Pedro, que se lesionou em partida do Fluminense, no fim de semana, em rodada do Brasileirão. Pedro sofreu um estiramento nos ligamentos do joelho direito e deve ficar ao menos um mês afastado. Richarlison, do Everton, fora chamado para o lugar do atacante.

A condição física de Renato Augusto não parece ter sido o problema para sua participação nos amistosos. Na quinta-feira, ele entrou em campo com a camisa do Beijing Guoan na vitória sobre o Chongqing Lifan por 2 a 1 e até marcou um dos gols da equipe.

Renato Augusto esteve com a delegação brasileira na Copa do Mundo, mas ganhou poucas oportunidades em campo. Ele passou a maior parte do tempo em solo russo se recuperando de dores no joelho esquerdo. Numa das poucas partidas em que esteve em campo, o volante marcou o gol brasileiro na derrota por 2 a 1 para a Bélgica, quando a seleção foi eliminada, na fase de quartas de final.

Os jogadores convocados por Tite para estes dois próximos amistosos começam a se apresentar ao treinador neste domingo, em New Jersey, nos Estados Unidos, onde a seleção fará a sua preparação para os primeiros duelos do Brasil após a disputa da Copa do Mundo da Rússia, onde a equipe nacional foi eliminada pela Bélgica nas quartas de final.

A seleção brasileira enfrentará no dia 7 de setembro, uma sexta-feira, a equipe dos EUA, às 21h05 (de Brasília), em New Jersey. Quatro dias depois, os adversários do time de Tite serão os salvadorenhos, às 21h30 (também de Brasília), em Washington.