Ariana Grande é criticada por vestido que usou no funeral de Aretha Franklin

31/08/2018 | 19:11



Parece que a escolha de roupa de Ariana Grande para o funeral de Aretha Franklin, que rolou nesta sexta-feira, dia 31, não agradou os internautas. Diversas pessoas comentaram nas redes sociais que o vestido preto usado pela artista estava muito curto e inapropriado para a ocasião. Teve gente que até citou o fato de Ariana estar cantando na frente de diversos homens, inclusive o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton. Confira algumas das declarações dadas pelo público abaixo:

Ariana Grande, baby, isso não é o que se usa em um funeral.

Eu não costumo ser fiscal do que as pessoas usam, mas Ariana Grande poderia ao menos ter usado meias com esse vestido. Aquilo era um funeral, droga.

Ariana Grande é minúscula e ainda assim conseguiu achar um vestido que mal cobria seu bumbum e usou em uma igreja, a casa do Senhor.

Encontre alguém que te olhe como o Bill Clinton olhou para a Ariana Grande no funeral da Aretha Franklin.

Em contrapartida, alguns usuários do Twitter defenderam a cantora das críticas que tomaram conta da internet. Olha só:

Ariana Grande fez um ótimo trabalho cantando. Aretha a amava. E o Senhor sabe que ela não é a primeira pessoa a usar roupa curta em um funeral.

Como uma garota católica italiana, eu entendo porquê Ariana pensou que o vestido estava apropriado. Falando de moda, nos vestiremos como Adriana da série Família Soprano até completarmos 60 anos. Aí usaremos o estilo da mãe de Martin Scorsese. A gente sempre tem um vestido opaco no guarda-roupa.

E aí, o que você achou?