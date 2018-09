Teaser mostra inesperado retorno da franquia 'Streets of Rage'

Do Diário do Grande ABC



A empresa francesa Dotemu divulgou on-line trailer de revelação do projeto "Streets of Rage 4", inesperada sequência da franquia que agitou o mundo dos videogames nos anos 1990, principalmente os gamers do console Mega Drive, da Sega.

O rápido vídeo mostra estilo visual desenhado a mão e a manutenção do gênero beat ‘em up (onde ocorre combate corporal contra diversas ondas de inimigos) que o consagrou com o público.

Uma história inédita promete acompanhar o jogo desenvolvido pelos estúdios Lizardcube e Guard Crush Games. Apesar da novidade, o material colocado no YouTube não apresentou data para que o título seja lançado e não citou as plataformas para as quais estará disponível.