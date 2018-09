Versão especial em mangá de 'Dragon Ball Super' chega ao Brasil

Luís Felipe Soares



02/09/2018 | 07:22



A saga Dragon Ball continua a agitar o público em diferentes linguagens. O mais recente capítulo da jornada de Goku e sua busca por batalhas que o deixam cada vez mais forte passa pelos acontecimentos da fase Super, iniciada meses depois do confronto com Majin Boo. A aventura já começou a ser apresentada no País por meio de sua versão em animê, em exibição no canal pago Cartoon Network e pelo site Crunchyroll.

Agora, o público brasileiro pode conferir a coleção do aguardado mangá com o lançamento do primeiro volume de "Dragon Ball Super" (Panini Comics, 192 páginas, R$ 21,90, em média), disponível em bancas e livrarias. A ideia é que a publicação tenha periodicidade bimestral. Antes do material em português, os fãs podiam acompanhar a leitura em japonês e inglês, sendo que a edição norte-americana serve de base para os livros nacionais.

O texto e a história ainda são de Akira Toriyama, criador de todo universo da série. Ele escolheu o também oriental Toyotaro para assinar as ilustrações.

As páginas mostram como Goku tem sua vida agitada com o surgimento de Bills, o Deus da Destruição, desperto após milhares de anos e que chega na Terra atrás do lendário Deus Super Saiyajin. Parte do enredo já foi mostrado no passado com o longa-metragem "Dragon Ball Z: A Batalha dos Deuses" (2013). Os acontecimentos posteriores ainda exploram antigos vilões e desafios nunca antes vistos pelos heróis.