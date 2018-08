Na volta de Balotelli, Nice supera Lyon e fatura 1ª vitória no Francês

31/08/2018 | 18:50



No retorno de Mario Balotelli, o Nice enfim conquistou sua primeira vitória no Campeonato Francês. Jogando fora de casa, o time do atacante italiano venceu o Lyon por 1 a 0, nesta sexta-feira, na abertura da quarta rodada.

Balotelli não balançou as redes, mas foi efetivo na armação das jogadas e ajudou a pressionar a defesa dos anfitriões. O atacante fez sua estreia no campeonato porque cumpriu suspensão nas três primeiras rodadas da competição, na qual o time comandado pelo técnico Patrick Vieira obteve apenas um empate e sofreu duas derrotas.

O único gol da partida foi marcado aos 6 minutos do segundo tempo. Allan Saint-Maximin investiu pela esquerda, na entrada da área, cortou para dentro e encheu o pé para marcar belo gol. Mais cedo, o mesmo jogador havia acertado a trave após receber grande passe de Balotelli. Do outro lado do campo, o goleiro do Nice, Walter Benitez, salvou a equipe ao fazer belas defesas.

Com apenas quatro pontos em quatro rodadas, o Nice ocupa apenas o 14º lugar da tabela, mas deve perder posições no decorrer desta rodada, no fim de semana. Já o Lyon soma seis pontos e é o quinto colocado, também com chances de perder posições no sábado e no domingo.

Após o fim de semana, os times voltarão a campo pelo Francês somente no dia 14. E justamente neste dia, uma sexta-feira, o Nice vai receber o Rennes. O Lyon visitará o Lyon, no dia seguinte.