Ibovespa encerra pregão em leve alta de 0,36%, aos 76.677,53 pontos

31/08/2018 | 18:26



Os investidores mostraram nível de aversão ao risco menor em relação à renda variável na sessão de negócios desta sexta-feira, 31, mesmo com os principais índices do mercado acionário dos Estados Unidos em leve queda e a continuidade da crise da Argentina, país para o qual foi declarado formalmente total apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI). O movimento de enfraquecimento do dólar frente ao real também contribuiu para acalmar os agentes que deram preferência às compras.

O Ibovespa fechou o último pregão de agosto em leve alta de 0,36%, aos 76.677,53 pontos. Com isso, o principal índice da Bolsa brasileira conseguiu encerrar a semana com ganhos acumulados de 0,54%. No entanto, não foi possível reverter a queda de pouco mais de 3% no mês que iniciou aos 79.301,65 pontos. O giro financeiro no pregão de hoje foi mais forte e chegou a R$ 11,3 bilhões.

Durante o pregão de hoje, os investidores monitoraram a sessão do Tribunal Superior Eleitoral (STE). Foi aprovado, por unanimidade, o registro da candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) à Presidência da República e todos os magistrados da Corte se posicionaram contra os pedidos de impugnação da chapa formada entre os tucanos e os partidos PTB, PP, PR, DEM, Solidariedade, PPS, PRB e PSD - chamado Centrão. Até o fechamento deste cenário, ainda não havia sido colocadas em julgamento eventuais impugnações no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado pela Lava Jato e inelegível pela Lei da Ficha Limpa.

Mais cedo também, os agentes voltaram suas atenções para a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que cresceu 0,2% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre deste ano, vindo dentro do intervalo das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast.

Entre as blue chips, a Petrobras ganhou 1,85% (ON) e 2,45% (PN). No bloco financeiro, Itaú Unibanco PN liderou os avanços com 1,37%, seguido por Bradesco PN, 1,36%, Units do Santander, 1,02%, e Banco do Brasil ON, 0,57%. Na contramão, Vale ON fechou com perdas de 1,74%.