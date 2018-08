Cristiana Oliveira revela que teve anorexia no começo da carreira de modelo

31/08/2018 | 18:11



Cristiana Oliveira abriu seu coração e falou sobre assuntos delicados sobre sua vida no programa de Marina Godoy. Durante a entrevista, Cristiana revelou que sua obsessão pela magreza teve reflexos profissionais, mas que na verdade isso não a fazia feliz:

- Eu era tão paranoica, viciada em malhação e era completamente infeliz. Meu marido chegou e falou: Cristiana, você não vive. Nunca fiz tanto desfile e fechei tantas campanhas e as pessoas falavam você está linda, deslumbrante, mas eu não estava bem comigo, não me reconhecia ali.

A atriz disse que por não existirem tantas modelos de passarelas no Brasil durante a década de 80, a exigência para ser magra era ainda maior com as modelos que estavam aqui.

Quando teve a segunda filha, a anorexia se agravou ainda mais, contou Cristina:

- Eu nunca fui muito magra, não era da minha estatura. É frustrante essa exigência midiática que as pessoas têm como padrão.

Mas, aos 54 anos de idade, a ex-modelo está completando 30 anos de carreira, e está muito mais madura e saudável, além de mais feliz:

- Não é hipocrisia minha, não. A maturidade é libertadora. Você começa a ter um outro olhar para o mundo, a lidar com as coisas de maneira mais profunda, sabendo valorizar todos os momentos. [?] Estou naquela fase feliz por nada.