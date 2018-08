Meghan Markle revela sem querer apelido que deu ao marido, príncipe Harry

31/08/2018 | 18:11



Sem dúvida alguma, príncipe Harry e Meghan Markle são almas gêmeas! Desde que o relacionamento veio a público e, eventualmente eles oficializaram a união, ambos só demonstram o amor que sentem um pelo outro.

Isso fica ainda mais visível quando o casal quebra alguns protocolos reais em público.

Em uma exibição beneficente do aclamado musical Hamilton, Meghan e Harry se posicionaram para tirar uma foto com o elenco, quando, com o príncipe atrás dela, Meghan virou e disse: Você consegue enxergar meu amor? Na hora, todos exclamaram: ohhh com o momento fofo, e Meghan ficou sem graça, mas não perdeu a pose.