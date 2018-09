Mostra gratuita no CCBB exibe filmes de monstros

Daniela Pegoraro/Especial para o Diário



Elementos fantasiosos sempre fizeram parte da história do cinema, criaturas inumanas permeiam e protagonizam histórias clássicas que marcam gerações, desde o icônico filme A Noiva de Frankenstein (1933) até o mais recente e aclamado pelo Oscar, A Forma da Água (2017). É pensando nisso que o Centro Cultural Banco do Brasil (R. Álvares Penteado, 112), em São Paulo, promove a mostra Monstros no Cinema, a partir de quarta, às 17h, com Drácula (1931) e O Golem – Como Veio ao Mundo (1920), às 19h45.

Embora a temática seja filmes de monstros, os enredos não se limitam apenas a gêneros do horror. Até mesmo obras infantis, que também serão exibidas, usam das criaturas fantasiosas como recurso. Exemplo disso são os filmes Monstros S.A (2001) e Onde Vivem os Monstros (2009).

A mostra ainda apresenta longas com produções em diferentes países, inclusive brasileiras, como em À Meia Noite Levarei Sua Alma (1964), dirigido por José Mujica Martins, e Mar Negro (2014), de Rodrigo Aragão.

Os horários das sessões variam de acordo com o dia, assim como os filmes a serem exibidos e suas respectivas faixas etárias.

As exibições de longas seguem em programação gratuita – que pode ser vista no site www.culturabancodobrasil.com.br/portal/sao-paulo/ – até 1º de outubro. No total, serão 39 filmes divididos em 59 sessões.