Exposição aborda arte negra na cultura brasileira

Daniela Pegoraro/Especial para o Diário



03/09/2018 | 07:05



Clementina de Jesus, Martinho da Vila e Paulinho da Viola são apenas alguns nomes de personalidades negras que ocuparam espaços importantes na cultura brasileira. Elas são algumas das figuras representadas e homenageadas na exposição do artista plástico paranaense Elifas Andreato, nomeada A Arte Negra na Cultura Brasileira, que chega à Ribeirão Pires e estará disponível gratuitamente para visitação a partir de quarta-feira, no Saguão do Anfiteatro Arquimedes Ribeiro (Rua Dr. Yutaka Ishihara, 220).

A mostra, que já passou por São Caetano, Santo André, São Bernardo e Mauá, conta com curadoria do próprio artista e do filho. “Poder estar com uma exposição itinerante e com esse tema é sempre um orgulho”, conta Andreato. O assunto retratado foi justamente para levantar um manifesto pessoal dele pelas minorias, “Se analisarmos os números dos excluídos e assassinados no Brasil, são jovens, pobres e negros. Fazer essa manifestação a favor da cultura afrodescendente é algo pequeno, mas já é alguma coisa.”

Andreato é reconhecido também pelos trabalhos realizados em capas de discos de grandes nomes da música brasileira. Foi ele quem produziu, por exemplo, a arte dos discos Ópera do Malandro e Almanaque e Vida, do cantor Chico Buarque. Mais recentemente preparou a capa de Espiral de Ilusão, de Criolo. Além do trabalho com artes plásticas, também é cenógrafo, artista gráfico e jornalista.