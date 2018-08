Santo André vence Água Santa na abertura do returno

Dérek Bittencourt



31/08/2018 | 16:43



O Santo André repetiu a dose e, pela abertura do returno da primeira fase da Copa Paulista, venceu o Água Santa na tarde desta sexta-feira, por 2 a 0, no Estádio do Inamar, em Diadema. Os gols foram marcados por Natan e Emerson Silva, ambos na segunda etapa.

Com o resultado, o Ramalhão reassumiu provisoriamente a terceira posição do Grupo 3, com 11 pontos, e agora torce contra o quarto colocado São Bernardo (11), que visita o vice-líder Taubaté (12), neste sábado, para permanecer nesta colocação.

Depois de um primeiro tempo sem grandes emoções, logo aos três minutos da etapa final o atacante Natan abriu o placar para o Santo André. Aos 16, Emerson Silva ampliou a vantagem para os visitantes e o jogo se arrastou assim até o apito final. (com informações de Anderson Fattori)