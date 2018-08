Canadá tira vantagem há vários anos, com grandes barreiras e tarifas, diz Trump

31/08/2018 | 16:28



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês) era um "desastre", mas que isso agora será alterado. Em discurso em Charlotte, ele criticou especificamente o Canadá, no dia em que os dois países realizaram negociações para tentar acertar as diferenças. "O Canadá tira vantagem do nosso país há anos, com grandes barreiras e tarifas", reclamou Trump, ressalvando que gosta do país. Em sua fala, Trump não deu detalhes sobre os resultados do diálogo bilateral de hoje.

O presidente ainda disse que avaliará, neste fim de semana prolongado, a possibilidade de descongelar salários de funcionários públicos federais e dar aumentos a eles. Durante o evento, Trump informou que aproveitará o feriado do Dia do Trabalho no país, nesta segunda-feira, para estudar o tema.

No evento, Trump assinou um decreto para garantir que mais americanos possam se aposentar. A autoridade afirmou que, agora, mais pessoas poderão ter uma aposentadoria digna no país. Além disso, o presidente enfatizou algumas de suas plataformas, como a redução de regulações e impostos. Ele previu que seu Partido Republicano deve se sair bem nas eleições legislativas deste ano, por causa da força dos mercados acionários, próximos de patamares recordes, e da economia em geral. (Gabriel Bueno da Costa - gabriel.costa@estadao.com)