Memórias do Samba serão resgatadas em encontro no Sesc

Caroline Manchini/Especial para o Diário



03/09/2018 | 07:28



Mais do que gênero musical, o samba faz parte da cultura brasileira e carrega consigo grandes histórias. Em São Paulo, por exemplo, nasceu das manifestações culturais organizadas no Interior paulista por negros que, na época, trabalhavam como escravos.

Para relembrar essas e outras memórias, o Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302), traz ao local nomes renomados e influentes no universo deste gênero tão popular. Por meio do projeto Memórias do Samba Paulista, que será realizado durante este mês no teatro da unidade, artistas de diferentes gerações reviverão, interpretando canções e contando histórias, momentos marcantes da trajetória do ritmo na esfera paulista.

O radialista e pesquisador Moisés da Rocha será responsável por intermediar o encontro, que terá início na sexta, às 20h, com apresentações da compositora Eliana de Lima e do sambista Germano Mathias. No dia 17, no mesmo horário, será a vez de Thobias da Vai-Vai e Osvaldinho da Cuíca subirem ao palco. E, para encerrar a programação, dia 21, também às 20h, a cantora Fabiana Cozza e o sambista Carlão do Peruche compartilham com o público vasta experiência acerca do gênero.

Aos interessados, as entradas custam R$ 20 e podem ser comparadas nas bilheterias do Sesc ou pelo site www.sescsp.org.br. Os shows não são recomendados para crianças menores de 12 anos.