Nudez delicada em obras de arte

Vinícius Castelli



01/09/2018 | 07:20



Nos anos 1970, na zona leste de São Paulo, um movimento começou a ganhar forma em torno do ateliê de Martins de Porangaba. Ele e outros artistas plásticos saiam constantemente para pintar paisagens daquela região. Ao longo dos anos, diversos nomes passaram por lá e a turma nunca mais perdeu contato.

Agora, obras de arte que têm o nu em comum, criadas por alguns dos artistas do grupo, chamado Belenzinho, podem ser apreciadas e até compradas em São Bernardo. Elas ilustram a exposição Toda Nudez Não Será Castigada, com curadoria assinada por Enock Sacramento, e que toma conta da Betto Damasceno Galeria de Arte, hoje, a partir das 19h. A visita é gratuita.

As peças apresentadas são assinadas por Garibaldi, Jonas, Marlene de Andrade, Martins de Porangaba, Sílvio Melo, Sônia Manno e Zanvettor, e são resultado de pinturas realizadas em sessões de modelo vivo. Elas foram confeccionadas a partir de encontros que passaram a ser feitos há cerca de cinco anos, semanalmente, com a sugestão de discutir pintura e desenho, em especial.

“As obras têm o nu em comum, mas nem de longe esses nus são ofensivos ou sexuais”, ressalta o artista plástico e galerista Betto Damasceno. O público poderá ver cerca de 40 telas. E, mesmo com este fator em comum, as peças têm suas particularidades. As assinadas por Porangaba, por exemplo, são repletas de cores e despojadas. Já Marlene de Andrade abusa sem medo dos tons azuis. Zanvettor aposta na mistura com tecidos. Essas e outras características fazem com que cada artista seja uma descoberta ímpar ao apreciador.



PROJETOS

Damasceno adianta que a galeria ganhará vários projetos gratuitos. Um deles é o Palestrate, que começa dia 12, às 20h. A ideia é que o espaço receba nomes expressivos da arte para falar com os presentes. Enock Sacramento, renomado crítico nacional, é o primeiro convidado. “Ele é o ‘Papa’ da arte”, afirma o galerista.

“Quero que a galeria seja um espaço em que as pessoas respirem cultura”, afirma. O Musicarte é outro que está para começar. “Bandas poderão se apresentar aqui, em formato intimista, e depois falar de suas experiências como artistas para o público”, adianta.



Toda Nudez Não Será Castigada – Exposição. Na Betto Damasceno Galeria de Arte – Avenida Kennedy, 700 – Piso L2 do Golden Square Shopping, em São Bernardo. De hoje até 6 de outubro. Visitação: de segunda-feira a sábado, das 12 às 20h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Grátis.