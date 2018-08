Guarda britânica homenageia Aretha Franklin ao tocar hit da cantora

31/08/2018 | 14:05



Nesta manhã de sexta-feira, 31, a troca da guarda britânica homenageou a cantora Aretha Franklin, que faleceu aos 76 anos por causa de um câncer no pâncreas. A banda da guarda britânica reproduziu a música Respect, hit da cantora lançado no final da década de 1960. Os músicos fizeram sua performance no Palácio de Buckingham, em Londres.

O tributo foi prestado poucas horas antes do funeral de Aretha, que acontece hoje em Detroit e contará com a presença de amigos e artistas.