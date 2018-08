Total E&P arremata Lula em contrato de 12 meses em leilão

31/08/2018 | 13:30



A Total E&P arrematou o lote Lula, em contrato de 12 meses, com ágio de R$ 1,00 por metro cúbico do petróleo sobre preço de referência estabelecido pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). As demais empresas não deram lance por este lote.

Com os três lotes arrematados durante o leilão realizado pela Pré-Sal Petróleo SA (PPSA), o certame foi encerrado.