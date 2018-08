Ibope registra pesquisa nacional com divulgação prevista para dia 4 de setembro

31/08/2018 | 13:14



O Ibope registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma pesquisa eleitoral com data de divulgação prevista para a próxima terça-feira, 4, a primeira após o início do horário eleitoral gratuito na TV e no rádio.

O levantamento vai entrevistar 2.002 pessoas e terá dois cenários: um com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e um com seu vice, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad.

No levantamento anterior, divulgado no último dia 20, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) liderava com 20% no cenário sem Lula, seguido de Marina Silva (Rede), com 12%, Ciro Gomes (PDT), com 9%, e Geraldo Alckmin (PSDB), que tem 7%.

No cenário com o líder petista, ele lidera com 37%, as intenções de voto, contra 18% de Bolsonaro, 6% de Marina, Ciro e Alckmin aparecem em seguida, empatados com 5%.