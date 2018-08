Nanda Costa comenta polêmica de sua personagem em Segundo Sol: - Sou super a favor de ser livre para experimentar

31/08/2018 | 13:11



Talvez seja precipitado especular com quem a policial Maura vai ficar na novela Segundo Sol, afinal depois do repentino beijo com Ionan, não se sabe mais o que vai ser do relacionamento dela e Selma. Ainda assim, os comentários sobre qual rumo a história vai tomar não param de surgir, principalmente em relação ao envolvimento da personagem com o colega, que foi algo totalmente inesperado e que gerou uma reação negativa no público que apoia o namoro de Maura com a vizinha.

Por conta disso, Nanda Costa resolveu se pronunciar sobre, pois, ainda que não esteja torcendo para nenhum dos dois, acha importante dar espaço a essa discussão:

- Procuro não julgar nem criticar o comportamento de uma personagem. Com Sandra Helena de Pega Pega, eu não procurava julgar o fato de ela ter roubado dez milhões de reais de um hotel. Eu acompanho bem as redes sociais e entendo que é maravilhoso a gente estar levantando a discussão. Tem pessoas que torcem pelos dois, e acho que nunca falamos tanto em representatividade, então, é claro que as pessoas querem se ver representadas. Mas não é um reality show, é uma novela.

A atriz, que recentemente assumiu o relacionamento de cinco anos com a percussionista Lan Lanh, ainda conta que recebe muitas mensagens de internautas que viveram ou ainda vivem os mesmos problemas da personagem Maura, além de perceber que a questão da cura gay está inconformando muitas pessoas:

- Não existe cura gay. A única coisa que cura é o amor. A gente ainda não tem um conceito, tudo é muito recente. Até o beijo gay na televisão é algo recente. Estamos falando do primeiro beijo gay, que foi há quatro anos. Mas estamos tratando com mais naturalidade.

E continua ao relatar que se surpreendeu ao receber uma foto esta semana:

- Era uma enquete: quem você shipa? E tinha as fotos de Maura e Ionan, Maura e Selma e Ionan e Doralice. Os triângulos amorosos agora são mais diversos, abrem um leque maior. Quanto mais a gente tem diversidade, melhor será. Maura e Ionan se fazem muito bem. Ela ainda está se descobrindo. O primeiro namoro dela foi com uma mulher. Ela conta pra irmã, inclusive. A Maura tem um mundo pela frente. Deixa ela viver, ela se descobrir. Sou super a favor da liberdade e do amor, de ser livre para experimentar.