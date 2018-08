Vegana, Sasha Meneghel dispensa radicalismo: Respeito minha vontade

31/08/2018 | 13:11



O segredo para ter a beleza de Sasha Meneghel? Cuidar do corpo e da mente, mas sem radicalismo! É o que ela diz durante entrevista à revista Marie Claire. Questionada sobre como mantém a boa forma, a filha de Xuxa explica que adora praticar atividade física e que considera o exercício uma forma de terapia:

- Eu gosto muito de fazer exercício, é um jeito de me acalmar, uma terapia e ainda luto Muay Thai. Já pulei de paraquedas três vezes, mesmo tendo medo de altura.

Vegana assim como a mãe, a loira diz que não é a favor do radicalismo e que prefere respeitar seus desejos:

- Dieta eu quase não faço e estou vegana há um tempo. Não sou nada radical, respeito minha vontade, se estou com muita vontade de comer algo que não é vegano, como, mas é raro.

Embaixadora de uma marca de produtos para cabelo, Sasha também explica que sua rotina de beleza não é muito regrada, mas que mantém alguns cuidados essenciais:

- Tinha que cuidar mais do meu cabelo, eu tento hidratar sempre, mas sou muito enrolada, esquecida e a correria não ajuda. Cuido do meu rosto só com hidratante, nada demais.

A beldade, que namora com Bruno Montaleone, que está no ar em O Tempo Não Para, ainda entrega como faz para lidar com o relacionamento à distância:

- O melhor para o namoro à distância é não pensar na distância, viver um dia após o outro, hoje é mais fácil com a internet e a gente respeita o espaço um do outro, é uma relação muito tranquila.