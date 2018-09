Notícias da semana - 27 de agosto a 2 de setembro

Da Redação



PESQUISA

Brasil é casa de cerca de 208,5 milhões de habitantes

O Brasil aumentou seu número de habitantes e, atualmente, estima-se que 208,5 milhões de pessoas vivam por aqui. A nova numeração foi revelada na semana passada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), responsável por registrar dados e estatísticas referentes ao País.

Há 10 anos, a estimativa era que haviam cerca de 189,6 milhões de moradores na nação, ou seja, por volta de 18,9 milhões a mais do que nos dias de hoje.

Segundo levantamento norte-americano, o Brasil aparece em quinto lugar entre os países mais populosos do mundo. As primeiras colocações ficam com China (1,3 trilhão de pessoas), Índia (1,29 trilhão), Estados Unidos (329,2 milhões) e Indonésia (262,7 milhões).

CAPITAL E REGIÃO - O município de São Paulo continua sendo o de maior população no País, servindo de casa para 12,2 milhões de pessoas.

O Grande ABC, juntando seus sete representantes, conta com 2.771.554 habitantes. A cidade local com maior número de moradores é São Bernardo, com 833.240 munícipes, seguida por Santo André (716.109 habitantes), São Caetano (160.275), Diadema (420.934), Mauá (468.148), Ribeirão Pires (122.607) e Rio Grande da Serra (50.241).

CULTURA

Ícone da cultura pop, Michael Jackson faria 60 anos

O cantor Michael Jackson foi lembrado na semana passada, quando completaria 60 anos na quarta-feira (29). Ele ficou conhecido pelo apelido de Rei do Pop e marcou época, principalmente, entre as décadas de 1980 e 1990.

Entre seus maiores sucessos estão as músicas Billie Jean, Beat it, Thriller e Black or White, todas acompanhadas de populares videoclipes. Jackson morreu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos, por conta de overdose de medicamentos, quando estava prestes a começar o que dizia ser sua última turnê.

CIÊNCIA

Indonésia sofre com série de perigosos terremotos

Terremoto atingiu o Mar de Timor, na Indonésia (localizada entre o Sudeste Asiático e a Austrália), na terça-feira. Essa região é famosa por estar no Círculo de Fogo do Pacífico, área de constantes tremores e ações vulcânicas.

O abalo atingiu 6,2 na Escala Richter, medida que permite ter noção sobre o quão forte foram os abalos, com o maior registro (9,5) ocorrendo no Chile, em 1960.

ESPORTE

Atletas de handebol brigam por melhorias na modalidade

Jogadores da elite do handebol brasileiro brigam por melhorias no esporte por meio do Movimento Atletas Pelo Handebol, grupo recém-criado com ajuda das redes sociais.

A reunião busca cobrar ações mais profissionais da federação responsável e reforma no estatuto da instituição, uma vez que a administração da modalidade tem sofrido com acusações de corrupção.