Sob pressão no United, Mourinho diz que ainda é um dos melhores técnicos do mundo

31/08/2018 | 11:41



O momento do Manchester United não é bom, mas o técnico do time inglês, José Mourinho, demonstrou que segue com a língua afiada. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o português garantiu que ainda é um dos melhores treinadores do mundo, citou filósofo do século XIX e ainda alfinetou comandante rivais. Ele fez estes comentários dois dias antes de a sua equipe enfrentar o Burnley, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Inglês, no qual vem de duas derrotas consecutivas.

"Eu sou o técnico de um dos maiores clubes do mundo, mas também sou um dos maiores técnicos do mundo", garantiu Mourinho. Ao ser questionado se poderia ter este status mesmo sem ter vencido um título do Campeonato Inglês pelo Manchester United, o treinador respondeu ao repórter mencionando o filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich

Hegel.

"É claro. Você já leu algum filósofo ou na sua formação nunca gastou o tempo lendo Hegel? Como exemplo, Hegel diz que a verdade está no todo, está sempre no todo. Você faz essa pergunta ao técnico que terminou em terceiro no ano passado, ou ao quarto?", falou em referência a Mauricio Pochettino, do Tottenham, e Jürgen Klopp, do Liverpool.

Em outro ponto da entrevista coletiva, Mourinho voltou a se referir a Klopp ao dizer que não busca pular e aparecer na câmera, mas que ia até a torcida do seu time ver a reação da mesma após uma grande derrota.

Para Mourinho, a temporada 2017/2018 do Manchester United foi ótima com ele no comando. "Tivemos uma grande sucesso na temporada passada, terminando em segundo lugar. Tive grande sucesso, mas você provavelmente não quer admitir", respondeu mais uma vez ao repórter que havia lhe feito o questionamento sobre o seu desempenho à frente do United.

Na sequência, o português relembrou o título da Liga Europa, conquistado na temporada 2016/2017 pelo time atual, e os oito troféus de ligas nacionais que venceu sob o comando de outros clubes em sua carreira.

Na última partida do Campeonato Inglês, o Manchester United foi derrotado pelo Tottenham, em casa, por 3 a 0. Na rodada anterior, o time havia sido batido pelo Brighton por 3 a 2. Após a derrota para o time de Pochettino, Mourinho se irritou com as perguntas dos repórteres na coletiva, afirmou que tinha mais títulos do Campeonato Inglês que os outros 19 técnicos juntos e saiu nervoso da sala de imprensa do estádio de Old Trafford.

Segundo informações da imprensa inglesa, jogadores e funcionários do Manchester United acreditam que Mourinho pode ser demitido em caso de derrota na próxima partida do Campeonato Inglês, diante do Burnley, neste domingo, às 12 horas (de Brasília). Com três pontos somados em três jogos, a equipe ocupa apenas a 13ª posição da tabela.