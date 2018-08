FMI diz que Argentina tem total apoio e acredita que compromisso ajudará país

31/08/2018 | 11:25



A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, disse nesta sexta-feira que a Argentina tem total apoio do Fundo e que está confiante de que o forte compromisso e determinação das autoridades argentinas ajudarão o país a superar as dificuldades atuais.

"A equipe do FMI e as autoridades argentinas têm trabalhado estreitamente para fortalecer o apoio à Argentina em meio aos recentes desenvolvimentos do mercado", disse Lagarde em comunicado, acrescentando que o objetivo é concluir essas conversas rapidamente e apresentar o plano econômico revisado à Diretoria Executiva.

Na próxima terça-feira, Lagarde, juntamente com a equipe do FMI, devem se reunir com o ministro de Finanças da Argentina, Nicolás Dujovne, para avançar no diálogo.