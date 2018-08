Bovespa perde força após abertura em Nova York

31/08/2018 | 10:56



Depois de uma abertura em alta, o Ibovespa perdeu força após o início dos negócios em Wall Street, nesta sexta-feira, 31. Além do desempenho negativo de suas pares, a bolsa brasileira é penalizada por ordens pontuais de venda por parte de investidores estrangeiros. Como resultado, às 10h35 o Ibovespa exibia ganho de apenas 0,10%, aos 76.478,89 pontos, após tocar brevemente o território negativo.

Internamente, o compasso é de espera por sessão extraordinária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta tarde, em que pode haver decisão sobre a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no horário eleitoral gratuito, que começou oficialmente nesta sexta-feira.