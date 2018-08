Gasto com juros do setor público soma R$ 25,762 bi em julho, diz BC

31/08/2018 | 10:54



O setor público consolidado teve gasto de R$ 25,762 bilhões com juros em julho, após esta despesa ter atingido R$ 44,450 bilhões em junho, informou nesta sexta-feira, 31, o Banco Central (BC).

O Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) teve no mês passado despesas na conta de juros de R$ 20,364 bilhões. Já os governos regionais registraram gasto de R$ 4,962 bilhões e as empresas estatais, de R$ 436 milhões.

No ano até julho, as despesas com juros somaram R$ 228,737 bilhões (5,79% do PIB).

Em 12 meses, as despesas com juros atingiram R$ 394,497 bilhões até julho (5,86% do PIB).