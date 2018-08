Chef da região ensina a fazer o lanche do Elvis Presley no Dia do Bacon

Ele pode ser desejado por muitos e evitado por outros, mas sua fama e sabor garantiram que houvesse uma data só dele, o Dia Internacional do Bacon, criado nos Estados Unidos e comemorado hoje. “Ter um dia para este prato define uma cultura, onde o produto é utilizado quase que diariamente pela população norte-americana, em casa ou em restaurantes”, comenta a chef de cozinha de São Bernardo Mirna Ruz Bonifácio.

A profissional aproveitou a data para ensinar duas receitas: brigadeiro de bacon e o famoso lanche favorito do cantor Elvis Presley, com pão amenteigado, bacon e geleia. A entrevista com passo a passo está na webTV do Diário, que pode ser assistida pelo www.dgabc.com.br.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Hummm...

Depois de coquetel de inauguração para convidados, realizado ontem, a Berlin Costelaria, em São Bernardo, lança ao público, amanhã, o sanduíche de costela no bafo, prato inspirado no carro chefe da casa. “O processo de pesquisa começou no ano passado e todos os setores do espaço atuaram em conjunto”, comenta o especialista em marketing gastronômico, Rodrigo Messias.

Incentivo

“Esporte, Educação e Cultura são elementos que devem caminhar sempre juntos na formação de crianças e jovens”, comenta o coordenador de Alto Rendimento de São Caetano, Marcos Siarvi, sobre os 35º Jogos Escolares da cidade, que tem cerimônia de abertura hoje, às 18h, no Ginásio Milton Feijão. As competições começam na segunda-feira, com 39 escolas disputando 14 modalidades até dia 28.

Criatividade

Última oportunidade para conferir a primeira edição brasileira do Festival Mundial de Teatro Adolescente Vamos que Venimos, realizado há 10 anos em Buenos Aires, na Argentina, e no Sul do Chile. “ É um intenso estímulo à continuidade de pesquisa e criação, pautados pela importância da voz jovem como movimento de luta e transformação”, comenta o organizador Paulo Gircys. O encerramento ficará por conta de grupo de atores do Colégio Singular, com a peça X - De Outra Forma que Não Com os Olhos.