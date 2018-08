Ivete Sangalo vai à loucura após conquistar follow de Mariah Carey: Eu to é morta!

31/08/2018 | 08:11



A noite da última quinta-feira, dia 30, foi cheia de emoções para Ivete Sangalo! Após a exibição do The Voice Brasil, a cantora foi surpreendida nas redes sociais e descobriu que a cantora Mariah Carey passou a segui-la no Instagram após ela deixar uma série de comentários divertidos em seu perfil no aplicativo de fotos.

No Stories, Ivete publicou um vídeo em que aparece eufórica e cantando a musiquinha do a do plantão da TV Globo para contar a novidade aos fãs:

Eu to é morta que Mariah agora é minha melhor amiga! Ela tá me seguindo.Isso é verdade? Ela ligou para você? Mariah, I wanna be your close friend!, disse a beldade enquanto se jogava no chão, sem acreditar que a norte-americana passou a acompanhá-la.

Há alguns dias, Ivete tem tentado conquistar o follow de Mariah na rede social. Para isso, a cantora baiana mostrou todo seu bom humor ao deixar comentários divertidos nas publicações divulgadas por Mariah. Em diversas fotos da loira, é possível encontrar mensagens de Ivete brincando como se fosse realmente amiga íntima da cantora:

Me liga mulher! Foi pro barco e nem me chamou. Os acarajé tudo pronto aqui. Vai esfriar!

Tá dando na caixa. Ligo depois!

Minha casa, sua casa amiga! Aproveita. Qualquer coisa manda mensagem que eu resolvo.

Lembro desse dia miga! Eu lá atrás esperando você sair. Segurando a toalha. Você arrasou. E a água também!

Me empresta esse vermelho que cabe no meu pé. Beijo miga!

Após tanto empenho, ela finalmente conseguiu ser seguida por Mariah. Será que agora já podemos torcer por uma parceria vindo aí?