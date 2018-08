31/08/2018 | 07:06



O Prêmio Multishow comemora 25 anos. A cerimônia será em 25 de setembro, com transmissão ao vivo direto do Rio de Janeiro.

Entre as atrações que se apresentam no palco, três estão entre as mais premiadas de todas as edições: Ivete Sangalo, Luan Santana e Anitta - que, neste ano, faz sua estreia como apresentadora do evento, ao lado de Tatá Werneck.

Também já estão confirmados com números musicais os artistas Pabllo Vittar, IZA, BaianaSystem, Ferrugem, Rincon Sapiência e os MCs Kevinho e Kekel.

