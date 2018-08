Índio abandona sua candidatura a federal depois de ‘revelação divina’

Daniel Tossato



Após dizer ter recebido “revelação divina” enquanto orava com sua mulher, o vereador de São Bernardo Índio (PR) resolveu retirar sua candidatura a deputado federal para apoiar a chapa governista formada pela primeira-dama Carla Morando (PSDB), candidata a deputada estadual, e pelo vice-prefeito Marcelo Lima (PSD), postulante à Câmara Federal.

“Acredito ter um projeto maior para São Bernardo. Estive em oração com minha mulher, na igreja, e me foi revelado que seria melhor tirar o meu nome deste pleito e apoiar a Carla e o Marcelo”, disse o republicano.

O vereador chegou a ter o nome homologado por sua legenda e comentou que aguardava apoio do prefeito Orlando Morando (PSDB) em sua empreitada eleitoral.

Com o argumento de que o seu partido, o PR, também não dava suporte a ele nesta eleição, Índio não consegue prever qual será seu futuro dentro da sigla. “Acredito que não serei expulso do partido, mas não sei o que irá acontecer. Meu nome ainda continua como candidato no site do partido”, comentou o vereador. No portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), entretanto, a renúncia da candidatura já foi confirmada.



OUTRAS RENÚNCIAS

Índio foi o terceiro candidato a renunciar na região. Antes dele, desistiram de projetos eleitorais Vanelli Damo (PRB), filha da prefeita em exercício de Mauá, Alaíde Damo (MDB), e o ex-vereador de Ribeirão Pires Dalton Hamada (PRB), ambos homologados na corrida a uma cadeira na Câmara Federal.

Outro político que ensaiou candidatura a deputado federal, mas que não aparece na lista do TSE é o ex-prefeiturável de Mauá Mateus Prado (PT). Ele retornou ao PT neste ano com a promessa de ser postulante a uma vaga em Brasília – teve o nome até defendido pelo candidato do partido ao governo do Estado, Luiz Marinho (PT) –, entretanto não registrou sua empreitada. Mateus Prado não retornou aos contatos da equipe do Diário.