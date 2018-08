Consórcio conclui formação de 40 homens para a GCM de Mauá

da Redação



31/08/2018



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá passa a contar com o reforço de 40 integrantes, formados pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. O curso de ingresso na corporação foi encerrado oficialmente ontem em cerimônia realizada no Centro Regional de Formação em Segurança Urbana, mantido pela entidade regional.

Representando o presidente do Consórcio e prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), o coordenador do GT (Grupo de Trabalho) Segurança Pública, Carlos Alberto dos Santos, ressaltou que o centro foi fundamental para a qualificação profissional dos novos guardas civis. “O nosso centro de formação transmitiu o conhecimento para que todos possam atuar de forma a atender bem a sociedade e também para que cada um possa proteger a própria a vida e sua liberdade.”

Iniciado em maio deste ano, o curso de ingresso para os novos guardas civis de Mauá contou com uma grade curricular composta por 33 disciplinas, incluindo Administração Pública, Sistema Brasileiro de Segurança Pública, Direito Penal, Direitos Humanos, Segurança Escolar, Mediação de Conflitos, Libras e Armamento. Os alunos também tiveram a instrução de Tiro Defensivo na Preservação da Vida, conhecido como Método Giraldi.

O comandante da GCM de Mauá, Erionaldo Alves da Silva, destacou o trabalho realizado pelo centro na preparação dos novos guardas civis que atuarão no município. “Agradeço aos instrutores do centro de formação, que colaboram ao máximo e tiveram um papel fundamental para formar a sexta turma da nossa guarda civil”, disse.