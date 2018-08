Delegacia e juntas militares são transferidas para o Poupatempo

da Redação



31/08/2018



A 18ª Delegacia de Serviço Militar e as 29ª e 107ª Juntas do Serviço Militar, que estavam instaladas em imóveis locados pela Prefeitura de São Bernardo, foram transferidas para a Praça Azul do Poupatempo de São Bernardo (Rua Nicolau Filizola, 100, Centro).

Com a mudança, o município economizará R$ 90 mil por ano. Idealizada pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), a mudança só foi possível após autorização do Exército Brasileiro e da parceria com a Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo), que cedeu gratuitamente o espaço.

“Ao assumir a Prefeitura de São Bernardo, solicitei o levantamento de imóveis alugados pela municipalidade e dos espaços públicos ociosos. Descobrimos que gastávamos mais de R$ 5 milhões por ano com aluguel. Ao desocupar esses locais e transferir esses serviços para os equipamentos da Prefeitura, fazemos a gestão eficiente dos recursos públicos”, destacou o prefeito.

Na visão de Morando, levar a delegacia e as juntas militares para o Poupatempo, gerará economia de dinheiro público, além de propiciar mais comodidade ao cidadão, “já que o local reúne amplo leque de serviços”, afirmou o prefeito.

A administração colabora com o funcionamento e manutenção da Delegacia e das Juntas Militares, cedendo servidores, veículos, linha telefônica e móveis, materiais estocáveis por meio de termo de cooperação assinado com o Exército Brasileiro. Além de São Bernardo, a delegacia supervisiona as juntas de Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

As Juntas Militares atendem aproximadamente 600 pessoas por mês.