De volta ao solo sagrado da Borda do Campo

Duzentos anos depois, a imagem histórica de Nossa Senhora da Boa Viagem retorna ao alto de São Bernardo, por onde passava o Caminho do Mar original, hoje Via Anchieta. Trata-se de uma hipótese bastante viável e que valoriza, ainda mais, a Festa da Boa Viagem deste ano da graça de 2018.

Aqui foi o Solar dos Pires Um tripé religioso

A imagem que veio de Portugal

É provável que a imagem histórica de Nossa Senhora da Boa Viagem tenha estado no atual território da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no começo do século 19. Foi ali que se construiu a capela provisória da paróquia, enquanto se providenciava a construção da capela definitiva, esta datada de 1814 e que permanece no Largo da Matriz, na Rua Marechal Deodoro.

As informações fazem parte dos estudos desenvolvidos pelo historiador Wanderley dos Santos. Ele chefiou o Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo.

Caso a hipótese esteja correta, é a segunda vez que a imagem visita o espaço hoje conhecido como Acampamento do DER e que no passado foi o Solar dos Pires. Em pelo menos outra oportunidade a imagem cruzou o Acampamento, quando a Procissão dos Carroceiros saiu da Paróquia Santíssima Virgem.

O Solar dos Pires, na altura do atual km 19 da Via Anchieta, formava um tripé religioso com a própria Matriz da Boa Viagem e a capela de Bom Jesus de Piraporinha, os três com grandes encontros religiosos e festivos nos tempos dos carros de boi.

EXPLICAÇÃO

Recorremos ao historiador Wanderley dos Santos, em atendimento a uma pergunta feita segunda-feira quando estivemos na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Na oportunidade, respondemos a respeito da origem da imagem da Boa Viagem, feita em terracota e trazida de Portugal.

Lembramos que a Seção de Pesquisa e Memória da Prefeitura de São Bernardo guarda todo este material importante da história da Igreja na região.

DONA MATUTINA

Durante a nossa conversa com os paroquianos do antigo DER, citamos Matutina Rocha de Campos Macedo, uma das pioneiras do lugar. E conhecemos seu bisneto, David Rodolfo Campos Silva, 27 anos, que faz parte da Associação dos Missionários da Imaculada – Padre Kolbe, iniciativa do frei Sebastião. Dona Matutina ficaria feliz ao ver o bisneto estudando para ser padre.

A SEMANA

Como parte da visita da imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, hoje será exibido o filme Mariano; amanhã, sábado, haverá o terço luminoso; e no domingo, a despedida, a partir das 8h, quando a imagem, durante a Procissão dos Carroceiros, retornará à basílica que a guarda.

