Índio desiste de candidatura após 'revelação divina'

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



30/08/2018 | 19:24



Após dizer ter recebido “revelação divina” enquanto orava com sua mulher, o vereador de São Bernardo Índio (PR) resolveu retirar sua candidatura a deputado federal para apoiar a chapa governista formada pela primeira-dama Carla Morando (PSDB), candidata a deputada estadual, e pelo vice-prefeito Marcelo Lima (PSD), postulante a deputado federal.

“Acredito ter um projeto maior para São Bernardo. Estive em oração com minha esposa, na igreja, e me foi revelado que seria melhor tirar o meu nome deste pleito e apoiar a Carla e o Marcelo”, disse o republicano.

O vereador chegou a ter o nome homologado por sua legenda e comentou que aguardava apoio do prefeito Orlando Morando (PSDB) em sua empreitada eleitoral.

Com o argumento de que o seu partido, o PR, também não estaria dando suporte a ele nesta eleição, Índio não consegue prever qual será seu futuro dentro da sigla. “Acredito que não serei expulso do partido, mas não sei o que irá acontecer. Meu nome ainda continua como candidato no site do partido”, comentou o vereador. No portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), entretanto, a renúncia da candidatura foi confirmada.