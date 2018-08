Grazi Massafera pode sair da Globo para interpretar atriz pornô na HBO

30/08/2018 | 18:11



Grazi Massafera já fez mais de dez trabalhos na televisão pela rede Globo desde 2006, e a cada projeto a loira vem aperfeiçoando sua carreira cada vez mais. Tanto é que Grazi foi convidada a participar de uma nova série original da HBO.

De acordo com o colunista Leo Dias, a atriz foi chamada para ser a protagonista do seriado, de 18 episódios, chamada Hard, que conta a história de uma viúva que assume a direção de uma produtora de conteúdos pornográficos que pertencia a seu marido sem que ela soubesse. Ao desenrolar da trama, a personagem se envolve cada vez mais no projeto.

A série, que será dirigida por Daniel Rezende, que já trabalhou em Tropa de Elite 2, é um remake de uma produção francesa e contará com a produção de Gullane Filmes, que já fez longas como Carandiru.

O contrato de exclusividade de Grazi com a Globo acaba no final de setembro. Não se sabe se a atriz renovará o acordo.