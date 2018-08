Correção: Dwayne Johnson presta homenagem a fã que morreu em acidente de carro

30/08/2018 | 17:55



Dwayne Johnson é conhecido por ser cortês e gentil com seus fãs. O ator, mais conhecido como The Rock, prestou uma homenagem a uma fã que morreu em um acidente de carro. Aileen Pizarro e a filha perderam a vida após uma colisão.

Um dos filhos da vítima, de 19 anos, escreveu no Twitter revelando que a mãe era grande fã do ator. "Minha linda mãe que faleceu amou muito The Rock. Estou tentando fazer com que ele faça um vídeo dizendo o nome dela para o funeral. Se você puder retweetar para que ele visualize, significaria muito. Obrigado!", pediu o rapaz.

Após inúmeras mensagens de seguidores no Twitter, Dwayne The Rock Johnson atendeu ao pedido. Com um vídeo de pouco mais de um minuto, o ator agradeceu ao carinho da fã e, emocionado, transmitiu os melhores sentimentos à família da vítima. O filho de Aileen agradeceu: "Não consigo parar de sorrir ao saber que ela (minha mãe) está sorrindo também neste momento. Apenas obrigado".