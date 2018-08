Não é possível que 'apartheid energético' permaneça na Ceal e Amazonas, diz MME

30/08/2018 | 17:19



O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, disse, logo após o fim do leilão das distribuidoras da Eletrobras, que a expectativa é que o fim do "apartheid energético" no Brasil permita o leilão da Amazonas Energia e da Ceal, ainda para este ano. "Há um esforço de consenso e razoabilidade e um entendimento de que não é possível que esse apartheid permaneça nesses dois casos", afirmou a jornalistas.

Ele comentou ainda que a expectativa é que o projeto de lei (PL) das distribuidoras "tenha solução assim que chegar ao Senado". Apesar disso, Franco disse que o governo trabalha em alternativas para que seja possível a conclusão do programa, dentro do possível em lei.

O ministro também que o objetivo do governo é de criar condições para que o custo final de energia à população "seja cada vez mais justo". "O que não nos falta é perseverança para fazer com que esse programa seja concluído", disse.

Questionado sobre a fragilidade do governo, Moreira Franco afirmou que essa questão vem sendo sempre levantada, mas o que se observa, destacou "é de que nos últimos dois anos se fez muito". "E acredito que até o último dia será feito ainda mais", frisou.