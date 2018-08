Energisa leva a Ceron e fica com 2 empresas da Eletrobras

30/08/2018 | 16:33



A Energisa levou duas das três distribuidoras da Eletrobras ofertadas no leilão desta quinta-feira, 30, na B3, em São Paulo. Depois de conquistar a Eletroacre, com a única proposta válida, a companhia também levou a distribuidora de Rondônia, Ceron, com um lance de 21 para o "Índice Combinado de Deságio na Flexibilização Tarifária e Outorga".

Pelas regras do leilão, um índice entre 0 e 100 indica a redução da tarifa. Acima de 100, inclui, além do desconto, também o pagamento de uma outorga à União.

Por ter oferecido um índice de inferior a cem, a Energisa não se propôs a pagar qualquer valor ao Tesouro para obter a concessão, mas se ofereceu a operar a distribuidora com indicadores de perdas não-técnicas e custos operacionais menores dos que os flexibilizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no ano passado.

Além disso, a companhia também se dispôs a assumir uma parte da dívida que a Ceron detém junto ao fundo setorial RGR.

Ao conquistar as distribuidoras, a Energisa também se qualifica para disputar a Ceal, que opera em Alagoas e deve ser vendida pela Eletrobras em breve. O leilão desta empresa, no entanto, ainda depende da resolução de um imbróglio judicial envolvendo o governo de Alagoas e a União.