Sandy fala sobre o filho brincar de boneca: - Se ele fosse ou virasse gay, não teria nenhum problema

30/08/2018 | 15:11



Sandy lançou recentemente sua websérie, chamada Nós, Voz, Eles, na qual, segundo o blog do Amaury Jr, ela irá mostrar diversos convidados em um estúdio dentro de sua casa em Campinas, no interior de São Paulo. Em entrevista, ela falou um pouco sobre o projeto e sobre como é ter o pai, Xororó, como um dos convidados:

- Fiquei meio tímida em dirigi-lo. Ele diz que eu tenho coisas a acrescentar, que aprende comigo também, mas eu fico mais humilde nessa situação, porque ele é que é meu mestre.

Sandy é mãe de Theo, fruto de seu relacionamento com Lucas Lima, e contou que espera que o filho não entre tão cedo na carreira musical, como ocorreu com ela.

- Eu comecei muito cedo. Eu e meu irmão Junior demos certo, mas não é a história que acontece com todo mundo. O mais comum é não dar certo e causar muitas frustrações na infância. Não queria que ele corresse o risco de viver esse tipo de frustração. Vou tentar segurar como puder, mas se isso for a vontade e a vocação dele, não vou impedir. É muito possível que ele não escape da música. Mas aí a gente vai ver daqui vários anos!

O filho da cantora também deu o que falar há pouco tempo, após Lucas publicar uma foto na qual dentre os pertences do Theo estava uma boneca.

Diversas pessoas se manifestaram em relação ao brinquedo, e Sandy foi bem direta ao dizer o que pensa sobre o assunto:

- Não imaginamos que pudessem ter tantas reações, como se fosse uma grande coisa a gente permitir que nosso filho brinque com uma boneca. E, se quiser saber mais a fundo, se ele fosse ou virasse gay, não teria nenhum problema com isso também. Somos todos iguais, todos irmãos. Ele brinca com bonecas, bonecos, carrinhos, bola. A gente não coloca nenhuma restrição. Na nossa concepção, não existe isso de brinquedo de menina e menino. A gente está criando ele para não ser uma pessoa machista, sexista e preconceituosa.