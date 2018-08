Quem se identifica? Arthur Aguiar raspa os pratos no Super Chef e vira piada na web

30/08/2018 | 15:11



Arthur Aguiar raspou os pratos no Super Chef na quinta-feira, dia 30. Convidado para julgar os pratos dos participantes, ele mandou pra dentro quatro pratos inteiros de comida. E é claro que, além de piadinhas no próprio programa, o fato não passou em branco na internet. Muita gente se identificou com ele:

O Arthur Aguiar me representou, a pessoa é chamada pra comer e não come? O Arthur deve ser taurino hahaha.

No rolê eu sou o Arthur Aguiar que só vai pra comer.

Gosto de cozinhar assim, para gente que come com gosto.

E, é claro, não deixaram de lembrar da esposa dele, Mayra Cardi, coach fitness:

Arthur Aguiar tirou a barriga da miséria no programa.Acho q desde casou com a Mayra Cardi deve tá com alimentação regrada.

E ela mesma, no Instagram Stories, comentou a comilança do marido. Quando ele brincou ao se explicar, dizendo que não estava passando fome em casa, ela completou:

Mentira, é óbvio que ele tá passando fome, vocês sabem que ele está de dieta, ele aproveitou e comeu os quatro pratos inteiros, parece que ele estava vindo da guerra.

Ela ainda se disse que ficou indignada, porque ele comeu cogumelos na atração, coisa que nunca faz em casa!