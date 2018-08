Sorteio da Liga dos Campeões coloca Barcelona, PSG e Juventus em grupos da morte

30/08/2018 | 14:43



A Uefa sorteou nesta quinta-feira, em uma festa realizada na cidade de Montecarlo, no Principado de Mônaco, os grupos da Liga dos Campeões da Europa. Barcelona, Paris Saint-Germain e Juventus não tiveram muita sorte nas mãos do brasileiro Kaká e do uruguaio Diego Forlán, que tiraram as bolinhas dos potes no evento, e caíram nos considerados "grupos da morte" da competição.

O Barcelona vai pegar a chave mais complicada de todas. No Grupo B, terá pela frente o inglês Tottenham, o holandês PSV Eindhoven e o italiano Internazionale. O clube de Londres vem fazendo boas campanhas nas últimas temporadas e o de Milão, em sua volta à Liga dos Campeões depois de seis anos, busca retomar os tempos de glória no continente.

Na luta pelo inédito e cobiçado título europeu, o Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé e cia terá de se desdobrar em campo para avançar aos mata-matas. Pelo Grupo C, enfrentará o Liverpool, atual vice-campeão da competição e com um elenco que conta com grandes jogadores - casos dos brasileiros Roberto Firmino e Alisson, do egípcio Salah e do senegalês Mané -, e o Napoli, atual vice-campeão italiano. O time mais fraco da chave, que pode servir como o fiel da balança, é o Estrela Vermelha, da Sérvia.

A Juventus, agora com o craque português Cristiano Ronaldo, também terá trabalho. Pelo Grupo H, jogará contra o tradicional Manchester United, o maior campeão do Campeonato Inglês, e o espanhol Valencia, que promete incomodar os rivais. Assim como na chave do Paris Saint-Germain, há um coadjuvante: o Young Boys, da Suíça.

Já o Real Madrid, atual tricampeão, teve sorte no sorteio. Pelo Grupo G, o adversário que poderá fazer páreo é a Roma, da Itália. Os outros rivais são o CSKA Moscou, da Rússia, e o Viktoria Plzen, da República Checa, que deverão lutar apenas pelo terceiro lugar da chave, que dá uma vaga na fase eliminatória da Liga Europa.

OUTROS GRUPOS - Nas outras chaves, destaque para o Grupo A. Nele, o Atlético de Madrid é o favorito, mas tem adversários que podem complicar como o Borussia Dortmund, da Alemanha, e o Monaco. O Brugge, da Bélgica, deverá apenas fazer figuração.

Em situações parecidas, Bayern de Munique e Manchester City não deverão ter problemas para avançar às oitavas de final. O clube alemão, no Grupo E, jogará contra Benfica e Ajax - o AEK Atenas será coadjuvante. Na chave F, o time inglês encara o Shakhtar Donetsk pelo segundo ano seguido e pode ter trabalho também apenas com o Lyon.

O grupo considerado mais fraco, mas que promete equilíbrio, é o D. Cabeça de chave pela Rússia ser o sexto colocado no ranking de países da Uefa, o Lokomotiv Moscou jogará contra o Porto, que já conquistou o título da Liga dos Campeões, o alemão Schalke 04 e o turco Galatasaray.

DE VOLTA AO PASSADO - A fase de grupos, com seis rodadas, terá início no dia 18 de setembro e acabará em 12 de dezembro. Cinco dias depois, a Uefa sorteará os confrontos das oitavas de final, que acontecerão em fevereiro e março de 2019. Em abril e maio serão jogadas as fases de quartas e semifinal e a grande decisão está prevista para 1.º de junho, um sábado, no estádio Wanda Metropolitano, casa do Atlético de Madrid, na capital espanhola.

Pelo sorteio desta quinta-feira, dois jogadores passarão por momentos especiais por terem de enfrentar um ex-clube. Cristiano Ronaldo, que deixou o Real Madrid depois de nove anos, defenderá a sua Juventus contra o Manchester United, clube pelo qual atuou de 2003 a 2009 e foi campeão da Liga dos Campeões. E o uruguaio Edinson Cavani, com o Paris Saint-Germain, voltará a encarar o Napoli, onde é ídolo por ter feito mais de 100 gols nas quatro temporadas na qual vestiu a camisa do time italiano.

Confira os grupos da Liga dos Campeões da Europa:

Grupo A

Atlético de Madrid (Espanha)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Monaco (França)

Brugge (Bélgica)

Grupo B

Barcelona (Espanha)

Tottenham (Inglaterra)

PSV Eindhoven (Holanda)

Internazionale (Itália)

Grupo C

Paris Saint-Germain (França)

Napoli (Itália)

Liverpool (Inglaterra)

Estrela Vermelha (Sérvia)

Grupo D

Lokomotiv Moscou (Rússia)

Porto (Portugal)

Schalke 04 (Alemanha)

Galatasaray (Turquia)

Grupo E

Bayern de Munique (Alemanha)

Benfica (Portugal)

Ajax (Holanda)

AEK Atenas (Grécia)

Grupo F

Manchester City (Inglaterra)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Lyon (França)

Hoffenheim (Alemanha)

Grupo G

Real Madrid (Espanha)

Roma (Itália)

CSKA Moscou (Rússia)

Viktoria Plzen (República Checa)

Grupo H

Juventus (Itália)

Manchester United (Inglaterra)

Valencia (Espanha)

Young Boys (Suíça)