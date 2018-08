Santo André está com matrículas abertas para Educação de Jovens e Adultos

Da Redação



Sempre é tempo de voltar a estudar, seja para aprender a ler e a escrever, ou para concluir o ensino fundamental. A EJA (Educação de Jovens e Adultos) de Santo André está com matrículas abertas para turmas que começam ainda neste semestre. Quem quer aprender a ler, cursando as fases iniciais do ensino fundamental (período entre o 2 a 5º ano), tem até o dia 28 de setembro para fazer a matrícula. No entanto, quem deseja concluir o ensino fundamental cursando a EJA II (equivalente ao período entre o 6º e o 9º ano), tem que correr, porque as matrículas vão até amanhã.

Há 19 Emeiefs (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental) com salas de EJA I sendo formadas neste segundo semestre. Além disso, existe a opção de cursar a EJA I junto com a formação profissional (EJA FIC – Formação Inicial Continuada) em cinco Centros Públicos de Formação Profissional. Os estudantes podem optar por uma das cinco áreas de atuação, chamadas de Arcos Ocupacionais: construção civil, alimentação, imagem pessoal, informática e multimídia. Serão preenchidas, ao todo, 1.270 vagas de EJA I.

As mesmas opções de área de atuação e mais administração estão disponíveis para quem deseja cursar a EJA II FIC. Nesse caso, além dos cinco Centros de Formação, cada um com sua área de atuação específica, há três Emeiefs que oferecem formação profissional, mas apenas na área de administração. Quem deseja concluir o ensino fundamental cursando apenas as matérias do curso regular, pode se matricular em uma das 14 Emeiefs com salas de EJA II. Neste semestre serão atendidas cerca de 1.775 pessoas nas salas da segunda etapa da EJA, a EJA II

As inscrições para a EJA, no entanto, são contínuas. Quem fizer o cadastro fora do período de matrícula será contatado no próximo período de matrícula. Se houver interesse, estes cadastros têm prioridade de atendimento em relação às inscrições novas. Os documentos necessários para a matrícula são RG, CPF e comprovante de endereço.

Relação de Emeiefs da EJA I:

EMEIEF

Cândido Portinari

Carolina Maria de Jesus

Chico Mendes

Comendador Piero Pollone

Cora Coralina

Darcy Ribeiro

Dom Jorge Marcos de Oliveira

Fernando Pessoa

Jardim Irene

Luiz Gonzaga

Machado de Assis

Madre Teresa de Calcutá

Professor Antonio Virgílio Zaniboni

Professor João de Barros Pinto

Professor José do Prado Silveira

Professora Elaine Cena Chaves Maia

Professora Sonia Aparecida Marques

Professora Yvonne Zahir

Vereador Manoel de Oliveira

Relação de locais onde são realizadas aulas da EJA I FIC (formação profissional):

CPFP

ARCO OCUPACIONAL EJA I FIC

Armando Mazzo

Informática e Construção Civil

Governador Miguel Arraes

Alimentação

João Amazonas

Alimentação e Imagem Pessoal

Julio de Grammont

Alimentação

Valdemar Mattei

Informática e Multimídia

Relação de locais onde são realizadas aulas da EJA II FIC (formação profissional):

CPFP

ARCO OCUPACIONAL EJA II FIC

Armando Mazzo

Informática e Construção Civil

Governador Miguel Arraes

Alimentação

João Amazonas

Alimentação e Imagem Pessoal

Julio de Grammont

Alimentação

Valdemar Mattei

Informática e Multimídia

EMEIEF

ARCO OCUPACIONAL EJA FIC

Cândido Portinari

Administração

Cora Coralina

Administração

Professor João de Barros Pinto

Administração

Relação de Emeiefs da EJA II:

EMEIEF

Cândido Portinari

Carolina Maria de Jesus

Chico Mendes

Comendador Piero Pollone

Cora Coralina

Darcy Ribeiro

Dom Jorge Marcos de Oliveira

Jardim Irene

Machado de Assis

Madre Teresa de Calcutá

Professor Antonio Virgílio Zaniboni

Professor João de Barros Pinto

Professora Sonia Aparecida Marques

Vereador Manoel de Oliveira