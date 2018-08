Modric bate Cristiano Ronaldo e é eleito o melhor jogador da temporada pela Uefa

30/08/2018 | 14:32



Luka Modric foi o melhor jogador do futebol europeu na temporada 2017/2018. Nesta quinta-feira, o meio-campista croata recebeu o prêmio de Jogador do Ano, distribuído pela Uefa, após uma temporada em que faturou o título da Liga dos Campeões da Europa e ainda conduziu a sua seleção nacional para a final da Copa do Mundo da Rússia. A entrega do prêmio se deu no evento realizado em Montecarlo e que também contou com o sorteio dos grupos do torneio continental.

Modric tinha forte concorrência na premiação da Uefa. Mas superou o astro português Cristiano Ronaldo, que foi seu companheiro de equipe no Real Madrid até o fim da última temporada - se transferiu na última janela de transferências para a Juventus -, e o egípcio Mohamed Salah, que liderou o Liverpool, finalista da última Liga dos Campeões.

Na temporada passada, Modric, pelo Real Madrid, também venceu a Supercopa da Europa, a Supercopa da Espanha e o Mundial de Clubes. Ele brilhou na decisão contra o Liverpool, dominando o meio-campo, e também já havia sido eleito o melhor jogador da Copa do Mundo da Rússia, mesmo que o título tenha ficado com a França, sendo que ele era o capitão da sua seleção nacional.

Além disso, Modric também já havia sido escolhido o melhor meio-campista, uma honraria que também havia recebido na temporada passada da Uefa. Nessa premiação, os seus concorrentes eram Toni Kroos, seu companheiro de clube no Real Madrid, além de Kevin de Bruyne, do Manchester City.

Já o prêmio de Melhor Jogadora do Ano ficou com a dinamarquesa Pernille Harder, do Wolfsburg. Pelo clube, ela venceu, na temporada passada, o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha, sendo vice da Liga dos Campeões. Assim, superou duas jogadoras do Lyon, que venceu o torneio continental: a norueguesa Ada Hegerberg e a francesa Amandine Henry.

OUTROS PRÊMIOS - No evento, realizado em Montecarlo, a Uefa também revelou os vencedores eleição dos melhores jogadores de cada posição na última temporada, na qual Modric também foi um dos vencedores e que foi dominado pelo Real Madrid. E o prêmio de melhor goleiro ficou com Keylor Navas, do Real Madrid. Nessa disputa, ele superou o brasileiro Alisson, que recentemente trocou a Roma pelo Liverpool, e Gianluigi Buffon, que deixou a Juventus para defender o Paris Saint-Germain.

O prêmio de melhor defensor foi entregue a Sergio Ramos. O jogador do Real Madrid, então, superou na votação dois companheiros de clube, casos do lateral-esquerdo brasileiro Marcelo e do zagueiro francês Raphael Varane. Cristiano Ronaldo, que não esteve presente ao evento, venceu a disputa para a premiação de melhor atacante. Os seus concorrentes eram Lionel Messi, do Barcelona, e Mohamed Salah, do Liverpool.

Também durante o evento, o inglês David Beckham recebeu o prêmio presidencial da Uefa, dado a personalidades do futebol que em suas carreiras contribuíram para o desenvolvimento do esporte. Ele fez história em clubes como Manchester United, Milan e Real Madrid, além da seleção da Inglaterra, em um total de 762 jogos, com 130 gols marcados. Entre os títulos, destaque para o da Liga dos Campeões em 1999 pelo Manchester.