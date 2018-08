Grupo BTS leva prêmio mais importante em premiação e agradece aos fãs em discurso

30/08/2018 | 14:11



Que dia lindo para ser fã do BTS! O grupo, que recentemente lançou seu mais novo álbum Love Yourself: Answer, mais uma vez chamou atenção por suas conquistas e, pelo que parece, isso não é só uma fase.

Aconteceu nesta quinta-feira, dia 30, a premiação Soribada Best K-Music Awards na Coréia do Sul os meninos do BTS fizeram história ao conquistar o Daesang - prêmio mais importante da noite da cultura coreana - além de outros dois: Bonsang e o World Social Artist Award.

Assim que o grupo subiu no palco já no fim da premiação, todos os seus fãs intitulados como ARMY's foram à loucura pela terceira vez e não foi nenhuma surpresa quando o líder RM os mencionou em seu discurso:

- Armys, vocês conseguem me ouvir bem? É exatamente neste local. Este é um local que nós dissemos que queríamos nos apresentar pelo menos uma vez antes de nos aposentarmos. Vocês tornaram possível para nós termos um concerto solo aqui três anos atrás e no Gocheok Dome, e no Olympic Stadium recentemente. Vocês nos tornaram os anfitriões. Todos que estão assistindo a esta premiação: espero que você saiba que é uma das pessoas que fez desses sete jovens que acreditavam não serem especiais, especiais.

E continua:

- É graças a todos vocês que nós podemos experimentar receber um Daesang durante um período de promoção e espero que nós possamos fazer seu dia, ou sua vida, um pouco mais especial com a nossa existência. Eu gostaria de agradecer e de enviar nosso amor a todos os nossos fãs internacionais ao redor do mundo. Obrigado ARMY's, falou RM sendo seguido depois pelos outros integrantes que soltaram diversos eu te amo e obrigada enquanto estavam no palco.

A relação de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook com seus fãs é muito forte e fica bem visível não só nas redes sociais mas também nos próprios projetos profissionais do grupo. Na sexta-feira, dia 24, o mais novo clipe dos meninos IDOL bateu o recorde de vídeo mais visto em 24 horas e a cada premiação, lançamento ou simples interação, os fãs se unem e é muito comum olhar no trends mundiais hashtags dedicadas ao BTS.

Agora, em meio a comemoração, o grupo se prepara para voltar aos shows da turnê mundial Love Yourself que acontece no dia 9 de setembro em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Será que os meninos pensam em dar um pulinho no Brasil? Esperamos que sim!